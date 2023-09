Brasile: le temperature arrivano fino a 43 gradi

In Brasile è quasi terminata la stagione invernale, e la Primavera è alle porte. L’istituto nazionale di meteorologia (Imet) del Brasile, ha lanciato un allarme rosso per diversi capoluoghi del Paese, dove la temperatura potrebbe toccare i 35 gradi . In tutto sono nove gli Stati: San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Tocantis, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

A San Paolo, la capitale, una delle città con più popolazione, la colonnina di mercurio, qua, potrebbe arrivare a 33 gradi nel pomeriggio, mentre nel suo entroterra potrebbe salire a 38 gradi, secondo l’istituto Climatempo.

Per la giornata di Domenica, è previsto un massimo di 41 gradi su alcune spiagge della costa di San Paolo.

Per via della canicola, sono state allestite dieci tende e ambulanze in diversi punti della metropoli, per soccorrere i senzatetto e i venditori ambulanti.

Gli addetti municipali distribuiscono acqua, berretti e frutta per proteggere la popolazione più vulnerabile.

Il governo di Tocantins, in Amazzonia, ha raccomandato alle scuole di sospendere le attività fisiche all’aperto. Nel capoluogo, Palmas, le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi (fonte: ansa.it).

AO