Meloni: “sì a riforma Consiglio di Sicurezza ONU”

07:35 – Giorgia Meloni durante il suo discorso alle Nazioni Unite a New York ha intelligentemente proposto che l’ONU esca “dall’assetto cristallizzato di un conflitto che si è concluso 80 anni fa, in un altro secolo, per dare a tutti possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente“.

Una riforma ed un’attualizzazione dell’organizzazione delle Nazioni Unite farebbe percepire la stessa come un organo più rappresentativo ed efficace.

Il Presidente del Consiglio italiano ha anche chiesto la garanzia di “una distribuzione geografica dei seggi più equa e che si rafforzi anche la rappresentanza regionale“.

Insomma svecchiare, snellire l’ONU, un organismo internazionale, rimasto con regole e schemi agganciati temporalmente alla fine della Seconda Guerra mondiale.

Fabrizio Pace