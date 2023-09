Sant’Angelo in Vado (PU). Fingendosi venditore avvicina un anziano e lo deruba

Comando Provinciale di Pesaro e Urbino – Sant’Angelo in Vado (PU) , 21/09/2023 15:03

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, residente nella provincia di Napoli e gravato da numerosi precedenti, per un furto commesso ai danni un anziano ultra ottantenne nel comune di Sant’Angelo in Vado.

I fatti risalgono alla mattinata del 19 Settembre quando l’anziano signore, mentre passeggia per le vie del citato comune, viene avvicinato da un fiorino di colore bianco con a bordo un uomo. Quest’ultimo, dopo essersi finto venditore di frutta in procinto di aprire un negozio in quella zona, gli propone l’acquisto di due cassette di pesche, al fine di ‘”pubblicizzare” il prodotto, chiedendogli poi una somma a piacere come compenso. Al momento del pagamento da parte dell’anziana vittima, l’uomo però gli sottrae tutto il contenuto del portafogli, circa 450 euro, dandosi subito alla fuga a bordo del mezzo.

La vittima richiede subito l’intervento del 112, consentendo ai militari dell’Arma di avviare subito le ricerche le quali, anche attraverso la consultazione delle immagini di sorveglianza pubbliche, consentono di individuare il mezzo nel comune di Fano, dove poi, in collaborazione con i militari di quella Compagnia, il presunto autore del furto viene bloccato.

