Expo AID 2023, Bernini: “Ricerca vuol dire supportare e realizzare nuovi strumenti”

“La ricerca ha un ruolo fondamentale per l’Italia: la nostra democrazia è tanto più forte quanto più le opportunità per realizzarsi in ambito personale e lavorativo sono accessibili a tutte e tutti, senza nessuna limitazione. In questo, ricerca e università hanno un ruolo fondamentale.

Nel decreto di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università (FFO) per il 2023 che ho firmato a Luglio abbiamo voluto le disponibilità finanziarie per gli interventi a sostegno delle studentesse e degli studenti portatori di disabilità.

Tredici milioni di euro, 5 in più rispetto all’anno precedente. Ricerca vuol dire supportare e realizzare nuovi strumenti. La parola “accesso” è la chiave con cui con cui dobbiamo misurarci tutti i giorni, per pesare la qualità della nostra democrazia.

Grazie al Ministro Alessandra Locatelli per avermi dato l’opportunità di partecipare alla prima edizione di Expo AID 2023, un momento di confronto significativo”.

Questa la riflessione che Anna Maria Bernini Ministro per Ministro dell’Università e della Ricerca e senatrice di Forza Italia, condivide tramite la sua pagina ufficiale di Twitter in relazione alla sua partecipazione a Expo AID “Io, persona al centro”.

“Il più grande evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti”, come lo ha definito il Ministro competente Alessandra Locatelli.

Federica Romeo