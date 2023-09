USA: stop ai 24mld di $ di sostegno all’Ucraina

Una brutta tegola per Volodymyr Zelensky, fresco di apparizione all’ONU dove ha anche avanzato delle proposte “singolari”. Ieri in tarda serata (ora italiana) lo speaker della Camera USA, Kevin McCarthy, ha escluso di mettere nell’agenda l’approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti, per lo più militari, all’Ucraina entro la fine dell’2023.

Era una delle promesse di Joe Biden e della sua amministrazione, “Resteremo con l’Ucraina sino alla fine” ha continuato a dichiarare davanti all’Assemblea delle Nazioni Unite (ci sarebbe da chiedergli che cosa intendono per fine).

In realtà questi ulteriori 24 miliardi di dollari non verranno inviati, almeno per il momento, perchè gli Stati Uniti d’America hanno i loro problemi interni a cui devono dare importanti ed immediate soluzioni. “Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all’Ucraina“, ha tuonato ancora il repubblicano McCarthy. Qualcuno dovrebbe ricordare al vecchio Biden che l’inflazione negli USA è scesa perchè l’Europa ha iniziato ad acquistare in maniera massiccia negli States, (gas liquido ed armi per esempio).

Fabrizio Pace