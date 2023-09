Cosenza. Fermato ad posto di controllo con la cocaina sotto il sedile: arrestato 22enne

Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino. Durante un posto di controllo effettuato nelle ore notturne, in questo centro cittadino, personale della Squadra Volanti della Questura di Cosenza ha tratto in arresto un giovane 22enne fermato poiché trovato in possesso oltre ad 8 dosi di cocaina occultata sotto il sedile dell’auto, di un ingente somma di denaro.

Successivamente si è proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti dagli Agenti ulteriori 15 grammi di cocaina nonché hashish e due barattoli contenenti circa 35 grammi di marjuana essiccata.

Oltre allo stupefacente è stato trovato nell’abitazione del giovane anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura coordinata dal Procuratore della Repubblica Dr. Mario Spagnuolo, convalidava l’arresto e condannava lo stesso con sentenza di patteggiamento alla pena di anni 1 e mesi 4 con sospensione condizionale della pena.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.