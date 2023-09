Banche. Tajani: su extra profitti ha prevalso il buonsenso

(DIRE) Roma, 24 Set. – Sulla questione degli extra profitti delle banche “credo che abbia prevalso il buon senso. Ho detto che bisognava correggere un testo che aveva una proposta sensata, soltanto che quel testo come uscito dal CdM doveva essere migliorato. L’obiettivo non era quello di fare un favore alle banche, ma far sì che i risparmiatori potessero essere meglio tutelati.

Ne ho parlato con il presidente del consiglio, ho trovato ascolto e con Giorgetti abbiamo cercato di migliorare quel testo. Siamo riusciti cosi a rassicurare i mercati internazionali. In una coalizione ognuno deve dare un contributo”. Lo dice Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a ‘In mezz’ora’ su Raitre (Vid/ Dire) 15:19 24-09-23