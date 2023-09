Edilizia. Salvini: risolvere piccoli problemi è soluzione di buonsenso

(DIRE) Roma, 24 Set. – “Risolvere centinaia di migliaia di piccoli problemi architettonici, edili e urbanistici per sbloccare gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia. Oggi PD e 5 Stelle non hanno perso ad attaccare e inveire contro la proposta.

Peccato che, nel maggio dello scorso anno, non hanno esitato a votare compatti con il centrodestra in Regione Lombardia per chiedere al governo nazionale di intervenire in questa direzione.

Bene così, un ulteriore segnale che certifica la ragionevolezza e il buonsenso di una soluzione a favore dei cittadini”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. (Vid/ Dire) 16:47 24-09-23