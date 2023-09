Louisiana. Bambino di un anno e mezzo ucciso da un animale selvatico dopo essersi allontanato da casa

Un bambino di 17 mesi sfuggito alla supervisione dei suoi genitori è stato trovato morto a meno di un chilometro da casa sua. Secondo la polizia, il bambino è stato ucciso da un animale selvatico

Questo lunedì, 18 Settembre intorno alle 10, la polizia di Claiborne, in Louisiana è stata informata della scomparsa di un bambino di 17 mesi, e di un altro bambino di quattro anni. Giunta sul posto meno di quindici minuti dopo la chiamata dei genitori, la polizia ha iniziato a cercarli direttamente. Il bambino di 4 anni è stato ritrovato intorno alle 10:30 con solo pochi graffi.

È stato solo intorno a mezzogiorno che gli agenti hanno finalmente scoperto il corpo del piccolo a meno di un miglio da casa sua, in un campo “dove era stato recentemente raccolto il legname”, ha detto in un comunicato stampa l’ufficio dello stato dello sceriffo di Claiborne Parish. Secondo la polizia il ragazzino è morto in seguito all’aggressione di un animale selvatico, senza specificare di quale animale si trattasse.

Dovrà essere effettuata l’autopsia e verrà aperta un’indagine sulla morte del bambino. A.M., la madre del bambino, ha condiviso il suo dolore in un messaggio emozionante pubblicato su Facebook. “Ricordo il giorno in cui io e tuo padre abbiamo scelto il tuo nome mentre eri nel mio grembo.

Mi hai aiutato a superare i momenti difficili, non sai quanto mi dispiace di non esserci stata”, ha scritto in particolare. “Sto cercando di tenere tutto sotto controllo per i tuoi fratelli.

Odio l’idea di non averti stretto un’ultima volta, di non averti baciato, di non averti detto che ti amo. Perché ti amo, figlio mio. Sono così ferito e arrabbiato.

Non so come superare questo. Mi dispiace molto.” Un membro della famiglia ha lanciato una raccolta fondi sul sito GoFundMe per raccogliere fondi per la famiglia. “Chiediamo aiuto per coprire le spese del suo funerale”, si legge nella pagina.

Al momento della stesura di questo articolo sono stati raccolti quasi 2.000 dollari sui 10.000 dollari fissati come obiettivo.

