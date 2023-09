Mali all’ONU: “Siamo col Niger”

09:30 – Il Ministro degli Esteri del Mali, Abdoulaye Diop, lancio un monito molto importante durante l’assemblea delle Nazioni Unite: “Non resteremo con le mani in mano” nel caso di un intervento militare in Niger per ripristinare l’ordine dopo il colpo di Stato“.

La sua dichiarazione va in senso opposto a la decisone ventilata nelle settimane scorse da parte della CEDEAO (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale) che vorrebbe intervenire per far tornare al governo del Niger, Mohamed Bazoum, il Presidente destituito durante il golpe del 26 Luglio.

Una presa di posizione diretta del Mali a favore del ribelli golpisti. Anche l’Africa, così come la comunità internazionale, ha reazioni e sensibilità differenti ed è “spaccata” sulla questione dell’intervento in Niger.

FMP