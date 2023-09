Orrore in Florida: enorme alligatore ucciso dopo avere azzannato un uomo e trascinato il suo cadavere

Il corpo recuperato per l’identificazione

Orrore in Florida, quando è stato avvistato un coccodrillo che stringeva fra le fauci un corpo umano di un floridiano e lo trasportava lungo un canale venerdì, ora locale.

Un testimone ha avvistato per la prima volta il rettile di oltre 4 metri con la sua vittima stretta tra le fauci in una strada residenziale a Largo, una piccola comunità a sole quattro miglia a sud di Clearwater, riporta il New York Post. “Potevo dire che c’era un corpo nella sua bocca, quindi ho iniziato a registrare”, ha detto il testimone JaMarcus Bullard a Spectrum Bay News 9.

Bullard, che stava andando a un colloquio di lavoro, ha allertato i Vigili del Fuoco di Largo, che erano di stanza a pochi passi dalla scena cruenta. Il personale di emergenza ha rapidamente tirato fuori l’alligatore dall’acqua e gli ha sparato “alcune volte”, ha detto Bullard.

“Molti dei miei vicini erano qui e sono loro che mi hanno parlato dell’alligatore”, ha detto al punto vendita Jennifer Dean, residente nella zona. “Mentre eravamo qui abbiamo sentito uno sparo, presumo che abbiano ucciso l’alligatore.”

L’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha confermato che sia la vittima, che dovrà essere identifica, che l’alligatore sono stati tirati fuori dal canale, ma si è rifiutato di dire se siano stati loro a premere il grilletto. Sulla scena, gli investigatori erano in piedi accanto all’alligatore insanguinato, che sembrava essere lungo almeno 4 metri.

L’area si trova vicino al famoso Ridgecrest Park, che comprende un lago di 5 acri noto per ospitare gli alligatori. Si è trattato di una scena molto cruenta.

Gli abitanti della Florida sono abituati ai coccodrilli e conoscono molto bene i rischi, ma vedere uno di quei grossi rettili trascinare il corpo senza vita di un uomo è stato a dir poco agghiacciante.

Molti di coloro che si sono trovati ad assistere alla scena si trovano sotto choc. È probabile che il coccodrillo provenisse da un vicino lago di Ridgecrest Park, che ospita una popolazione di alligatori.

Gli alligatori vagano abitualmente per il quartiere, secondo Dean, ma quello ucciso venerdì è stato uno dei più grandi che abbia mai incontrato. Gli investigatori, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stanno ancora cercando di stabilire la causa della morte del floridiano.

