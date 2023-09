Ancona. Uomo deferito per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle Forze Armate

Negli scorsi giorni gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Ancona hanno deferito un uomo in stato di libertà per il reato di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate.

La vicenda è accaduta due giorni fa, quando un soggetto, italiano di 25 anni, riprendeva due autovetture della Polizia in quel momento impegnate in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

Durante le riprese proferiva la frase “io vi ci piscerei su queste macchine di merda, bastardi”. Il video veniva poi postato su Instagram.

Il giorno seguente gli uomini di via Gervasoni hanno raggiunto il ragazzo presso la sua abitazione e questo è stato deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 290 c.p.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/2855651135d791382528737040