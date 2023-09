Carsoli (Aq). Coltivazione di marijuana in una impervia località boschiva

Comando Provinciale di L’Aquila – Carsoli (Aq), 25/09/2023 15:13

Personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Pereto, impegnato nelle ordinarie attività di controllo del territorio, ha scoperto una piantagione di marijuana in località Montesabinese, frazione di Carsoli. Le 57 piantine, di altezza variabile tra gli 80 e i 120 centimetri, erano contenute in vasi in una zona particolarmente impervia e delimitata da fitta vegetazione.

Durante il sopralluogo è stato fermato un cittadino di nazionalità romena, di anni 30, che stava stazionando in prossimità della piantagione, in possesso di una pistola “scacciacani” fedele riproduzione di arma da fuoco, priva del prescritto tappo rosso.

I militari hanno proceduto al sequestro delle piantine, della pistola modificata e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. I militari hanno denunciato a piede libero il sospettato per la coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/coltivazione-di-marijuana-in-una-impervia-localit%c3%a0-boschiva