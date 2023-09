Era in fin di vita da giorni ed oggi intorno alle 14:00, è morto Matteo Messina Denaro già era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila.

Matteo Messina Denaro è colui che era ritenuto uno dei vertici dell’organizzazione siciliana, era malato di tumore al colon. L’ex super latitante era in coma irreversibile. Al capezzale la nipote e legale figlia.

I suoi funerali religiosi non saranno celebrati, e non per le sue ultime volontà (pare che in un vecchio pizzino ritrovato dal ROS nel covo di Campobello di Mazara, avesse criticato aspramente la Chiesa Cattolica) ma perché sarà il questore di Trapani a vietarli.

FMP