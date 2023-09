La bellissima ed eclettica modella Angela Oana Constantinescu

Oggi siamo in compagnia della bellissima Angela Oana Constantinescu, modella e foto modella freelance di carattere internazionale che spesso si presta a shooting nel mondo fashion ma collabora anche con con laboratori di disegno e pittura per ambiziosi e nuovi progetti d’arte e design.

Angela Oana Constantinescu, è un mix di bellezza e sensualità prorompente, di origini romene ed attualmente vive in Olanda da dove si sposta frequentemente per raggiungere le location di lavoro in cui è richiesta.

Come hai iniziato la tua carriera da modella? A che età hai iniziato?

Quando avevo 18 anni, ho frequentato una scuola per modelle da passerella in Romania, ma dopo aver terminato la mia laurea in psicologia e aver iniziato a lavorare nel sistema bancario, non ho più avuto tempo per fare la modella.

Dopo ho avuto anche dei figli, così per un po’ ho accantonato ogni pensiero di tornare a fare la modella.

Sei anni fa sono tornata all’idea di fare qualcosa che mi aiutasse a mettere in pratica la mia creatività, la mia visione della fotografia come arte, e ho ricominciato i servizi fotografici.

Trovo anche una sfida il fatto che non ci siano molte modelle alla mia età, la maggior parte di loro rinuncia intorno ai 30 anni a causa della pressione sociale.

In genere si ritiene che dopo 30 anni una donna non sia più bella, non sia più “perfetta” e quindi sia giunto il momento di fare altro.

Ma conosco una moltitudine di belle donne sui 40, 50, 60 e così via. Penso che questa barriera dell’età così come quella del colore della pelle, del peso, della forma del corpo, dell’altezza dovrebbero essere cancellate in quanto le persone sono diverse, e questo dà loro unicità, dà loro quel qualcosa di speciale.

Oggi posso dimostrare a tutti che se vuoi fare la modella dopo 30 anni è possibile senza alcun problema. Ciò non significa che non devi imparare continuamente diverse posizioni del corpo, trucco, espressioni, dopo tutto fare la modella è un lavoro come un altro

Angela Oana Constantinescu ha un genere di fotografia per la quale preferisce posare?

Mi piace qualsiasi tipo di stile fotografico purché sia correlato alla mia visione dell’arte.

Ci puoi raccontare un aneddoto relativo ad un lavoro già fatto?

Un’esperienza fantastica, unica è stata la mia partecipazione a due mostre fotografiche organizzate in Italia, con due bravissimi fotografi Manolis Coupe-Kalomiris e Tito Borsa. Le persone che venivano alle mostre, dopo aver visto le foto, rimanevano stupite dal fatto che io fossi la modella in quelle mostre e che fossi lì in carne ed ossa. È stato bellissimo vedere dal vivo le reazioni delle persone a questi due progetti e cosa hanno capito e visto in quello che abbiamo messo nella foto.

Cosa rende secondo te una foto di nudo artistica e non volgare?

Penso che dipenda tutto dal modo in cui la modella e il fotografo trasmettono il messaggio nella fotografia. Un nudo artistico è quello che puoi vedere se vai a vedere le statue a Firenze o i nudi nei musei.

Puoi vedere il nudo volgare su vari siti che promuovono e vendono foto pornografiche. Purtroppo i nudi artistici non sono molto ricercati, né dai fotografi né dalle modelle per arte perché spesso non significano tanti soldi facili.

Dal tuo profilo ho notato che viaggi spesso per lavoro, questo ti destabilizza o ti da nuovi stimoli?

Mi piace viaggiare molto, incontrare artisti diversi che hanno la stessa visione della fotografia, vedere posti nuovi, conoscere usanze di paesi diversi. Anche con la mia famiglia viaggiamo molto quindi è una cosa che “ce l’abbiamo nel sangue”.

Un tuo progetto futuro?

Ogni giorno ricevo richieste per nuovi progetti quindi non saprei cosa risponderti. Ti dico che mi piacerebbe sfilare di tanto in tanto, mi piacerebbe partecipare a più mostre e perché no lavorare con più brand, soprattutto fondati da altre donne. Un mio obiettivo è promuovere e sostenere quante più artiste possibile, indipendentemente dal campo artistico in cui lavorano: fotografa, pittrice, designer, tatuatrice…

Ringraziamo Angela Oana Constantinescu per essere stata con noi oggi e ci auguriamo di rivederla presto in altri importanti lavori.

ph – Rachel Vogeleisen

Federica Romeo