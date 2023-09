L’Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni intitolato a Trecroci, Versace: “Esempio di rettitudine e legalità per i nostri ragazzi”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana insieme al Consigliere delegato all’Istruzione Rudi Lizzi ha preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni a Giovanni Trecroci, vicesindaco della cittadina tirrenica ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1990

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, accompagnato dal consigliere delegato all’Istruzione, Rudi Lizzi, ha preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni a Giovanni Trecroci, il vicesindaco della cittadina tirrenica ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1990.

«Giovanni Trecroci – ha detto Versace – è stato un grande uomo che ha messo la propria vita a disposizione dell’intera collettività. Il suo sacrificio non deve rimanere vano ed il fatto che, oggi, una scuola prestigiosa come l’Alberghiero porti il suo nome deve servire ai ragazzi ed alle ragazze che frequentano queste aule a proseguire sul suo esempio di rettitudine in difesa della legalità e della giustizia contro ogni sopruso e anelito mafioso».

«Insieme alla famiglia Trecroci ed alle massime istituzioni civili e militari – ha proseguito il sindaco metropolitano facente funzioni – ricordiamo il professionista, il marito, il padre, l’amico di tutta la cittadinanza, non solo villese, che è stato Giovanni. Col suo impegno politico, infatti, ha dimostrato di voler cambiare le cose. L’omaggio che l’intera comunità ha voluto tributargli dimostra la voglia e la necessità di continuare la sua battaglia».

Una battaglia, per Carmelo Versace, che «si può vincere solo stando tutti assieme». «Da soli – ha concluso – nessuno potrà percorrere la strada migliore pur seguendo i passi di chi ha donato tutto sé stesso per il bene comune».

