L’Aquila. Ritrovato un giovane disperso a Corfinio

Nel tardo pomeriggio del 24 Settembre è giunta una richiesta di soccorso alla sala operativa per un giovane di Corfinio che aveva fatto perdere le sue tracce dalla sera del giorno precedente. Tempestivamente la Prefettura di L’Aquila ha attivato il piano di ricerca dispersi.

L’uomo è stato trovato dopo poco tempo dai Vigili del Fuoco in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche. La squadra lo ha accompagnato in un luogo sicuro, dove è stato affidato ai familiari e ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale per i necessari accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88276