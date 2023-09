Messico. Narcos padroni del Chiapas

E’ la chiesa cattolica in Messico che lancia l’allarme secondo il quale lo Stato messicano del Chiapas sarebbe totalmente nella mani dei criminali che governano il narcotraffico, più conosciuti come narcos.

I narcotrafficanti infatti, secondo i prelati tramite l’uso della società civile come “scudo umano” governano a San Cristobal de Las Casas.

In rete circola un video, divenuto virale, dove i narcors sfilano su camionette blindate artigianalmente, come se fossero in parata, per le strade delle città, sotto gli occhi stranamente inerti delle varie autorità locali del Chipas.

FMP