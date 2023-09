Niger, il Paese ha chiuso lo spazio aereo alla Francia

20:15 – Nella giornata di ieri, 24 Settembre, il Niger ha chiuso lo spazio aereo alla Francia, bandendo di fatto i velivoli provenienti da essa.

La notizia proviene dall’Asecna (Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar). Dunque lo spazio aereo resta accessibile a tutti i voli commerciali nazionali ed internazionali, eccetto che per tutti i velivoli francesi o noleggiati in Francia. Questo è quanto riportato dalla nota dell’Asecna, il quale testo è visibile a tutti.

In questa si legge pure che “lo spazio aereo resta chiuso per tutti i voli militari operativi e i voli speciali” a meno che non vi sia l’autorizzazione da parte delle autorità. (Fonte ANSA)