Calcio. UEFA: squadre giovanili russe riammesse alle competizioni

La Supercoppa 2024 si giocherà a Varsavia

(DIRE) Roma, 26 Set. – Sarà lo Stadio Nazionale di Varsavia ad ospitare il prossimo 14 agosto la Supercoppa UEFA del 2024. È questa una delle decisioni assunte oggi a Limassol (Cipro) dal Comitato Esecutivo UEFA, che nella riunione odierna ha stabilito anche i paesi ospitanti delle fasi finali delle seguenti competizioni giovanili: Campionato Europeo Under 19 (2026 Galles, 2027 Israele), Campionato Europeo Under 17 (2025 Albania, 2026 Estonia, 2027 Lettonia), Campionato Europeo Under 19 Femminile (2026 Bosnia ed Erzegovina, 2027 Ungheria), Campionato Europeo Under 17 Femminile (2026 Irlanda del Nord, 2027 Finlandia).

Il Comitato Esecutivo, che ha riammesso alle sue competizioni le squadre giovanili russe composte da minori, ha deciso di trasferire da Madrid a Parigi il 48esimo Congresso Ordinario UEFA in programma l’8 febbraio 2024, spostando nella capitale francese anche il sorteggio della fase a gironi della UEFA Nations League 2024/25. In sostituzione dell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, dimessosi lo scorso 10 settembre, alla vicepresidenza UEFA è stato nominato il numero uno della Federcalcio albanese Armand Duka.

In occasione del prossimo incontro del Comitato Esecutivo UEFA, in programma martedì 10 ottobre a Nyon, verranno ufficializzati i paesi che ospiteranno i Campionati Europei del 2028 e del 2032. Per l’edizione del 2032 sono candidate Italia e Turchia, con la FIGC e la Turkish Football Federation (TFF) che lo scorso 28 luglio hanno proposto l’organizzazione congiunta del Campionato Europeo. (Com/Red/ Dire) 17:00 26-09-23