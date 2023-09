DL Energia. Speranzon (FdI): ossigeno per le famiglie e sostegno ai giovani

(DIRE) Roma, 26 Set. – “Circa 1,6 miliardi di euro: tanto vale il pacchetto di interventi nel DL Energia varato ieri in Consiglio dei ministri per alleggerire l’impatto dei rincari di luce e gas e del caro carburanti.

Un’azione significativa che ridà ossigeno a migliaia di famiglie e imprese in difficoltà, ma il Governo Meloni non dimentica il sostegno ai giovani: si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali”.

Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama. (Com/Vid/ Dire) 11:25 26-09-23