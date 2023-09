Giappone. Ristorazione, settore in crescita del 16,6% ad Agosto

(DIRE) Tokyo, 26 Settembre – Il fatturato complessivo registrato dal settore ristorazione in Giappone ad agosto è aumentato del 16,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il dato, particolarmente significativo della ripresa dei consumi al termine delle misure restrittive connesse alla pandemia, in un Paese in cui il consumo interno vale per il 60% dell’intero prodotto interno lordo, è stato pubblicato dalla Japan Food Service Association, la principale associazione di categoria del Paese. (Jief/Dire) 10:37 26-09-23