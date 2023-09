UGL. Gasparri: Realtà storica sindacale importante

(DIRE) Roma, 26 Set. – Oggi pomeriggio il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato durante il “V Congresso Nazionale UGL Comunicazioni, La Forza del Cambiamento”, a Pomezia, ha dichiarato: “L’UGL è una realtà sindacale storica, rappresentativa e molto importante, in particolare nel settore delle comunicazioni poiché rappresenta una risorsa fondamentale nella RAI, nelle Poste, in Cinecittà ed in tante altre realtà.

Noi ci auguriamo che ci sia una stagione di maggiore apertura da parte delle grandi aziende nel rispetto del pluralismo sindacale che l’UGL rivendica con fondata motivazione”. (Vid/ Dire) 16:25 26-09-23