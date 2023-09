USA: la Ford sospende la costruzione di una fabbrica

“Sospenderemo i lavori e limiteremo le spese relative al progetto nella città di Marshall finché non saremo sicuri della nostra capacità di gestire l’impianto in modo competitivo”, questa è l’ultima dichiarazione gruppo di Dearborn (una città che si trova nello Stato del Michigan), inviata all’Agenzia France Presse. La sospensione non ha nulla a che vedere con lo sciopero dei metalmeccanici.

L’azienda Ford, inoltre, ha annunciato lo STOP alla costruzione di una fabbrica di batterie in Michigan. Per il progetto erano stati stanziati centinai di milioni di dollari e una serie di agevolazioni fiscali per un totale oltre 1 miliardo di incentivi, un brutto colpo per il Michigan e le autorità locali, che dovranno affrontare una sospensione temporanea.

Dall’altro canto, Ford, ha promesso di destinare 3,5 miliardi di dollari al piano, in collaborazione con Contemporary Amperex Technology (Catl) (una società Cinese che produce batterie). Il Progetto era stato presentato a metà Febbraio 2023, ed era stata “battezzata” come BlueOval Battery Park Michigan, e dovrebbe partire nel 2026, e dare lavoro a 2.500 persone (fonte: ansa.it)