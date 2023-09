Roma, venerdì 29 settembre 2023 – 9:00-17:30

Sala della Protomoteca del Campidoglio, P. le del Campidoglio 1 – Roma

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, organizza gli Stati Generali del Vino – Le politiche Ue per promuovere la competitività del settore, un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali e gli operatori del settore

L’evento conterà sull’intervento di apertura di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e vedrà quindi la partecipazione degli eurodeputati Herbert Dorfmann, (PPE-SVP), relatore della Strategia dal produttore al Consumatore, Paolo de Castro (S&D-PD), relatore della Riforma delle Indicazioni Geografiche, Nicola Procaccini (ECR-FdI), Beatrice Covassi (S&D-PD), Elena Lizzi (ID-Lega), Paola Ghidoni (ID-Lega), Tiziana Beghin (NI-M5S), Giuseppe Ferrandino (Renew-Azione) e Dino Giarrusso (NI).

Interverranno, inoltre, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza dei presidenti e della Regione Friuli Venezia Giulia, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Le istituzioni si confronteranno con i rappresentanti dei produttori e delle associazioni di categoria del settore vitivinicolo, agricolo ed enoturistico in un dibattito modulato su 4 panel: le politiche e il quadro regolamentare UE per il vino; export, accordi internazionali, promozione e internazionalizzazione; il vino e lo sviluppo sostenibile e il vino come driver del turismo esperienziale ed enogastronomico italiano.

Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione, terranno i saluti istituzionali. Moderano i giornalisti Alessio Romeo, IlSole24Ore – Radiocor e Carolina Sardelli, TGCOM24 – Mediaset.

