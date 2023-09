Dl Asset, Potenti (Lega): Primo via libera per requisiti cabine blindate anti-aggressione sui bus

“Dal Governo, grazie soprattutto all’interessamento del ministro Salvini, fatti concreti sul tema della sicurezza degli autisti di bus. In queste ore, infatti, ha trovato conferma, nella riformulazione di un mio emendamento alla conversione del decreto c.d. Asset, la possibilità per il Ministero Infrastrutture e Trasporti e mobilità sostenibile di individuare entro novanta giorni dall’approvazione della legge i riferimenti tecnici per l’installazione di cabine blindate per gli autisti.

Il mio emendamento al Dl asset che approda oggi in Senato mira a far individuare i requisiti standard per l’installazione sui mezzi del trasporto pubblico locale di idonee protezioni che eliminino i rischi di aggressioni, interferenze da parte di passeggeri o terze persone; eventi purtroppo sempre più frequenti e che preoccupano per la sicurezza dei trasporti e la salute dei lavoratori. Una vittoria personale che nasce dall’ascolto delle sigle di rappresentanza e che è stata resa possibile dalla sensibilità del Governo ed in particolare del ministro Salvini”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

Comunicato Stampa