(DIRE) Roma, 28 Settembre – L’aula della Camera ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. I sì a favore del DL Giustizia sono stati 164, i no 68. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. (Red/ Dire) 19:38 28-09-23