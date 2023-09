Domani stop di 24 ore del personale di terra degli aeroporti italiani per sciopero. Cancellati molti voli e potenziali problemi

ROMA – Per domani Venerdì 29 Settembre, è stato annunciato uno sciopero di 24 ore dalle maggiori sigle sindacali italiane nel settore dei servizi di terra e handling aeroportuale, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a fine 2016. Allo stesso tempo scioperano anche i lavoratori delle aziende esterne che collaborano con gli aeroporti del Paese. Secondo i sindacati la protesta si svolgerà secondo specifiche modalità, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia, con servizi assicurati in due fasce orarie.

Ad incrociare le braccia saranno il personale dipendente delle società di handling aeroportuale per 24 ore dalle ore 00:01 alle 23:59, gli assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet Airline Company Limited per 4 ore dalle 13:00 alle 17:00, i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti per 24 ore dalle 00:01 alle 23:59.

Garantiti invece i voli di Stato e militari, voli di emergenza, voli sanitari, umanitari e di soccorso,tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7:00/10:00 e 18:00/21:00, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e infine i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale indicati nella lista diffusa da ENAC. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una vera e propria dichiarazione di guerra che ha generata preoccupazione per le conseguenze dello sciopero.

La protesta, infatti, è di quella che possono mettere in ginocchio il traffico aereo. Pertanto vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale lo stato del vostro volo per restare indenni. I passeggeri che hanno subito la cancellazione del proprio volo possono contattare l’assistenza clienti delle varie compagnie aeree per riprogrammare il viaggio con soluzioni alternative; invece coloro che desiderano ottenere un rimborso, possono inviare all’indirizzo e-mail. Nei casi in cui il volo sia stato prenotato tramite un’agenzia viaggi, i passeggeri dovranno mettersi in contatto direttamente con quest’ultima e presentare richiesta di rimborso.

c.s. – Sportello dei Diritti