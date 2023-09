Ghana, Fairafric e la produzione di cioccolato nel Paese

20:25 – Patricia Cohen, reporter del New York Times, ha intrapreso un viaggio in Ghana per raccontare la storia Fairafric e la produzione di cioccolato nel Paese.

L’obiettivo della Cohen è quello di dare voce ad una realtà che mira a ripartire i profitti generati dalla grande industria del cioccolato. “La prima parte del viaggio di 35 miglia dalla città capitale del Ghana, Accra, alla fabbrica di cioccolato Fairafric ad Amanase sulla N6 è un tragitto veloce. Ma dopo circa 30 minuti, la strada asfaltata e scorrevole si trasforma in una distesa di terra senza corsie. Pesanti camion, minivan per i pendolari affollati, automobili e motociclette si muovono lentamente lungo tratti sconnessi e accidentati, delimitati da divisori di cemento, pozze fangose e cumuli di rocce.“

Questa descrizione accurata delle strade del Ghana vuole sottolineare come Fairafric abbia dovuto affrontare anche queste criticità per costruire una fabbrica di cacao nel Paese. La zona era priva di connessione internet e completamente tagliata fuori dal resto del mondo. Neppure una banca voleva concedere un prestito all’azienda. Solo dopo l’intervento del Presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha potuto dare il via libera all’inizio dei lavori.

L’industria globale del cioccolato è una confetteria multimiliardaria e l’Africa coltiva il 70 percento dei fagioli di cacao grezzo del mondo. Tuttavia, produce solo l’1 percento del cioccolato — perdendo una parte del settore che genera i maggiori profitti e che è dominato dalle multinazionali americane ed europee.

Fairafric mira a cambiare questa situazione producendo cioccolato in loco e creando posti di lavoro stabili e ben retribuiti. L’obiettivo principale è distribuire in modo più equo i guadagni tra agricoltori, lavoratori delle fabbriche e piccoli investitori in Ghana.

Mantenendo la produzione in patria, Fairafric supporta anche altre aziende locali e aiuta a costruire infrastrutture. La strategia, tuttavia, è stata messa alla prova da sfide economiche, tra cui la pandemia e l’inflazione. Nonostante ciò, l’azienda ha continuato a sostenere gli agricoltori, ad assicurare salari equi e a investire nell’espansione. La dipendenza dalle materie prime rimane un problema, ma Fairafric sta cercando di cambiare il modo in cui il Ghana partecipa all’industria globale del cioccolato.

Mr. Marmon-Halm, direttore di Fairafric, ha affermato che l’azienda sta cercando di raccogliere 1 milione di dollari extra per espandersi. Marmon-Halm ha anche sottolineato come l’industria del cioccolato possa generare un’ingente quantità di denaro. “Se vuoi ottenere il massimo beneficio“, riporta la Cohen, “devi andare oltre la semplice vendita dei semi“. (Fonte New York Times)