Il Costa Rica dichiara lo Stato d’emergenza

Il Governo del Costa Rica, per via del gran numero di migranti in arrivo, dichiarerà lo Stato D’emergenza Nazionale nei prossimi giorni. Il Provvedimento allo scopo di raggiungere gli USA, una dichiarazione fatta dal Presidente Rodrigo alla stampa.

Il Leader ha fatto sapere che i migranti sono troppi, e si sta vivendo una “crisi migratoria”,e il Paese non riesce a prendersene cura, “supera la capacità istituzionale”.

La dichiarazione di emergenza consentirebbe di destinare maggiori fondi alle istituzioni competenti per affrontare il fenomeno migratorio.

60.000 migranti, secondo i dati ufficiali, solo a Settembre sono entrati attraverso Paso Canoas, che si trova al confine con il Panama, che va verso gli Stati Uniti.

Con l’aumento dei migranti vi è stata una espansione di indice di violenza nello Stato Sud-Americano, secondo Robert Allert, il Direttore degli Affari antidroga presso l’ambasciata americana a San José.

Il Costa Rica sta diventando un “paradiso” ideale per i narcos, e di conseguenza (sempre secondo l’esperto) vi è un maggiore “motore di omicidi” (fonte: ansa.it).

AO