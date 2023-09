Parcheggi Rosa, riservati alle avvocate reggine in stato di gravidanza o con bambini con meno di 2 anni

“Chiediamo formalmente l’istituzione di stalli di sosta, i più comunemente noti come PARCHEGGI ROSA, riservati ai veicoli utilizzati dalle avvocate reggine in stato di gravidanza e/o con bambino di età non superiore a due anni, munite ovviamente di un contrassegno speciale che ne certifichi l’autorizzazione.”

A chiederlo a gran voce, con tanto di richiesta già ufficialmente inoltrata a tutti gli organi ed enti territorialmente competenti, è il Comitato Pari Opportunità – Avvocati di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente Avv. Saveria Cusumano “In ossequio ai principi regolatori del Comitato stesso, la nostra volontà è quella di porre all’attenzione della Città tutta una mancanza che noi riteniamo piuttosto grave, vale a dire i cosiddetti parcheggi rosa nei pressi degli uffici giudiziari, qualcosa che è già diffusamente presente su scala nazionale – sottolineano i componenti del CPO -.

All’Amministrazione chiediamo la collocazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale nelle aree individuate, d’intesa con gli Uffici giudiziari, finalizzate ad invitare i cittadini automobilisti ad un gesto di cortesia verso le avvocate e le praticanti avvocate in stato di gravidanza, che potranno così parcheggiare più facilmente nei pressi del luogo in cui devono recarsi. Questo – evidenzia il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Reggio Calabria – al fine di agevolare fattivamente chi opera nel settore; di favorire l’accesso al lavoro delle lavoratrici autonome; di assicurare una reale parità tra uomo e donna ed elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi operanti a livello istituzionale territoriale.”

La proposta “Parcheggi Rosa” a la firma del Comitato Pari Opportunità – Avvocati di Reggio Calabria non si limita ad accendere i riflettori sull’argomento. A supporto della richiesta, infatti, il Comitato fornisce anche un quadro preciso di interventi, prevedendo la realizzazione di:

•

n. 4 posti equamente distribuiti in prossimità del Tribunale Palazzo CE.DIR.;

•

n. 6 posti in prossimità degli uffici siti nelle zone di Piazza Castello (n. 2 Corte di Appello, n. 2 Ufficiali giudiziari; n. 2 Giudice di Pace e Procura Generale);

•

n. 2 in prossimità del Tar;

•

n. 2 in prossimità del Tribunale per i Minorenni;

•

n. 2 in prossimità della Corte di Giustizia Tributaria di I° e II° Grado di Reggio Calabria;

•

n. 2 in prossimità del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Applicando alla realtà questo progetto, alle Avvocate verrebbe rilasciato un contrassegno “Permesso Rosa” che permetterebbe loro di parcheggiare facilmente in prossimità degli uffici giudiziari, considerando che la riforma del codice della strada ha previsto (art. 188-bis C.d.S.) la possibilità di poter riservare posti auto a favore delle donne in gravidanza e/o con bambino di età non superiore a due anni, ed al contempo di poter sanzionare l’occupazione indebita di questi parcheggi. “Siamo sicuri – concludono la Presidente Avv. Saveria Cusumano e tutti i componenti del CPO – che l’Amministrazione e gli Uffici competenti prenderanno in considerazione questa nostra richiesta e proposta, sperando in un tempestivo riscontro con l’attivazione delle necessarie opportune misure per la realizzazione dei parcheggi rosa dedicati.”