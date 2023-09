Nell’ambito dei controlli nei confronti dei passeggeri, i militari del Gruppo di Tessera della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari delle Dogane, hanno fermato un cittadino italiano, in partenza per Hong Kong, che portava al seguito 150.000 euro, pur avendo dichiarato solo 2.000 euro.

