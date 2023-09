Calcio. Per Italia-Malta a Bari venduti già 36mila biglietti

Match qualificazioni europee in programma il 14 Ottobre

(DIRE) Roma, 29 Set. – La Nazionale chiama, Bari risponde. Sono 36.000 i biglietti già venduti per Italia-Malta, match valido per le qualificazioni a EURO 2024 che Sabato 14 Ottobre (ore 20.45) vedrà gli Azzurri tornare al ‘San Nicola’ a sette anni di distanza dall’amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016.

Complici i prezzi popolari adottati dalla FIGC (biglietti a partire da 14 euro) e le diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65, la vendita dei tagliandi prosegue a pieno ritmo. La ‘promo famiglia’, riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita in poche ore, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. (Com/Red/ Dire) 12:42 29-09-23