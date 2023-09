Eswatini, elezione deputati dell’ultima monarchia assoluta

19:20 – Oltre mezzo milione di elettori partecipano oggi alle elezioni dei deputati nell’ultima monarchia assoluta dell’Africa, Eswatini (noto come Swaziland), tra il Sudafrica e il Mozambico.

Con la chiusura dei seggi alle 19:00, i risultati saranno annunciati nei prossimi giorni. In queste elezioni, verranno eletti 59 parlamentari, ma è importante notare che i partiti politici non sono ammessi, e i candidati vengono selezionati in base ai “meriti personali” durante le riunioni dei capi dei villaggi tradizionali sostenitori del re.

Da evidenziare che questi risultati non dovrebbero portare a cambiamenti significativi nella politica del regno, dominato dal re Mswati III, che è al potere da 37 anni. Il sovrano nomina il primo ministro e il governo, ha il potere di sciogliere il parlamento e comanda le forze di polizia e dell’esercito.

Le leggi del parlamento richiedono il suo sigillo di approvazione per entrare in vigore. Secondo la Banca Mondiale (dati 2021), la monarchia assoluta di Eswatini ha una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti, con un PIL pro capite di 3.958 dollari. La maggior parte dell’economia è nei servizi, con oltre un terzo nell’industria, in particolare nell’industria manifatturiera. Il Sudafrica è il principale partner commerciale del Paese, con il 65% delle esportazioni e il 75% delle importazioni. (Fonte ANSA)