Gorizia. Arrestato un cittadino pakistano per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino pakistano, a Gorizia, nella serata di martedì 19 settembre 2023, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha avuto inizio quando un equipaggio della Squadra Volante della Questura ha notato e fermato in corsa un’autovettura con a bordo 6 persone, intenta a percorrere in modo sospetto via Italico Brass. Nel corso del controllo l’attenzione degli operatori è stata attirata da un passeggero seduto su uno dei sedili posteriori, il quale è stato visto agitarsi e muovere repentinamente le mani per tentare di occultare un oggetto.

La medesima persona, inoltre, al momento della discesa dall’autoveicolo, è stata notata tentare di celare due involucri di colore nero tra i sedili.

Gli operatori della Squadra Volante, pertanto, hanno deciso di approfondire il controllo e, all’esito dell’operazione, hanno rinvenuto un panetto di hashish, situato tra il sedile posteriore ed il bagagliaio e dal peso di quasi 100 grammi e due involucri in plastica, siti tra gli altri sedili dell’automobile, dal peso di circa 4 grammi ciascuno.

L’attività è proseguita con una successiva perquisizione personale che ha permesso di ritrovare numerose banconote di piccolo taglio addosso al medesimo.

L’uomo, pertanto, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le incombenze di rito e, al termine delle attività, tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata dalla Polizia di Stato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Gorizia/articolo/76665168f7365fd7737688551