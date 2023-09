Commozione e nostalgia al 7° incontro commemorativo per Antonio Franco

Si è svolta ieri, 29 Settembre, presso la struttura balneare Pepys a Reggio Calabria l’incontro commemorativo per Antonio Franco con annesso convegno dal tema: “ Reggio-Lavoro-Dignità”. Compianto sindacalista e uomo della destra reggina, nipote del capo popolo “Ciccio, si è sempre battuto sapientemente per i diritti dei lavoratori e guidò l’opposizione reggina negli anni della sua presenza al Comune di Reggio Calabria quando non vinse la corsa alla sindacatura.

Tra gli intervenuti tanti amici, colleghi oltre ovviamente ai familiari che hanno presenziato all’incontro voluto dal Centro Studi Tradizione e Partecipazione, dove a predominare la scena è stato un sentimento di commozione nel ricordo di Antonio, un uomo sempre disponibile a dare buoni consigli a chiunque glieli chiedesse. Giuseppe Agliano: “abbiamo costituito il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, proprio per tramandare la loro memoria ed il loro esempio”.

La sua correttezza e lealtà gli è sempre stata riconosciuta anche dai nemici politici che infatti gli resero il dovuto omaggio allestendo la camera ardente presso l’aula del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio.

Antonio Franco morì prematuramente la notte tra il 27 e il 28 Settembre 2016 a 55 anni, stroncato da un infarto.

Silv Bott