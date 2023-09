Esordio al top: La Viola vince a Catania 75-94

Buona la prima per la Pallacanestro Viola. Partenza bruciante, prova grintosa e “sul pezzo” in casa del giovane Cus Catania. Reggini senza Tyrtyshnik, Cus orfana del lituano Vitosis, Sidibe e Vasta. Coach Cigarini, alla sua prima panchina senior dà fiducia al reggino Tommaso Russo in regia accanto a Maksimovic, Aguzzoli, Capitan Binelli e Mavric. Il Cus risponde con Valle, Lo Iacono Cuccia, Prior Ruiz e Corselli.

Inizio dominante per gli ospiti. Maksimovic dimostra tutta la propria caratura giocando una partita straordinaria da vero migliore in campo, giocando con grande intensità e realizzando un canestro dopo l’aaltro. Il gruppo sorprende per precisione ed impegno, sbagliando pochissimo, e realizzando triple su triple.

Aguzzoli è infallibile al tiro ed in penetrazione. Bene Mavric, anche al tiro. Il Cus gioca con intensità ma non basta. Il divario arriva a sfiorare i trenta punti di vantaggio, i neroarancio realizzano la bellezza di 57 punti nei primi due quarti.

Nel terzo periodo, gli ospiti, con coraggio, giocano con maggiore grinta e recuperano parzialmente il gap arrivando fino al meno 18 e vincendo “il tempino”. L’ultimo periodo, però, parte in scioltezza con un bel contropiede di Aguzzoli. L’indomito Valle (28), top scorer della gara sarà l’ultimo a mollare ma i sigilli nero-arancio arriveranno dalle giocate di Ilario Simonetti.

19 punti di scarto finale a favore dei ragazzi di Cigarini che conquistano i primi due punti della stagione. La Pallacanestro Viola ritornerà in campo Domenica prossima 8 Ottobre alle ore 18 al PalaCalafiore contro l’Orlandina Basket.

il Tabellino

Cus Catania-Pallacanestro Viola 75-94

(14-27,18-30,21-17,22-20)

Cus Catania: Lo Iacono 12,Cuccia 7, Corselli 4,Prior Ruiz 22,Valle 28, Consoli 2, Mpeck,Arcidiacono, Carluccio,Grassi, Balbo,Giuffrida All Gaetano Russo

Pallacanestro Viola: Aguzzoli 22,Simonetti 13,Konteh 4,Maksimovic 21, Mavric 15, Seck 6, Binelli 8, Russo 5, Riversata, Collu,Mazza.All Federico Cigarini Ass Seby D’Agostino

Arbitri Lorefice di Ragusa e Filesi di Chiaramonte Gulfi(RG)

comunicato stampa