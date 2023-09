Polemica tra Musk e Berlino sulle ONG

Polemica tra Elon Musk, eclettico imprenditore e multimiliardario, ed il Ministro degli Esteri Tedesco Annalena Baerbock sul social network X (ex-Twitter). Fonte della diatriba l’osservazione di Musk, patron del social, sulle ONG che sarebbero sovvenzionate dal governo di Berlino e che “raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia”. Non si è fatta attendere la reazione del governo tedesco che tramite l’account inglese di Annalena Baerbock, ha risposto: “Sì, e si chiama salvare vite”. …

Noi aggiungiamo che il ragionamento non farebbe una “grinza”, se non rischiasse di essere una banalizzazione di un problema mastodontico ed internazionale. Anche la Germania in effetti si “occupa” dell’immigrazione irregolare ma in una seconda fase, molto più agevole lasciando invece ad altri stati membri la prima più difficoltosa e costosa: quella relativa all’identificazione, alla sistemazione ed all’ eventuale rimpatrio dei non aventi diritto.

FMP