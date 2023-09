Un uomo americano ha sofferto di mal di pancia per 2 anni dopo aver mangiato 60 articoli per la casa

Un uomo negli Stati Uniti è andato in ospedale lamentando dolori di stomaco e i medici hanno scoperto l’impensabile nel suo stomaco

Un uomo che soffriva di mal di stomaco da due anni ha scioccato i medici che hanno scoperto che il paziente aveva ingerito dozzine di oggetti domestici, dai bottoni agli auricolari. “Eseguendo una radiografia, abbiamo trovato medaglioni, catene, dadi, bulloni, auricolari e molti altri oggetti all’interno dello stomaco”, ha detto Ajmer Singh Kalra, direttore del Moga Medicity Hospital di Moga, Punjab, al New York Post.

Secondo quanto riferito, la vittima K.S., 35 anni, era andata in ospedale preoccupata per i suoi problemi terminali alla pancia e per la febbre alta. I medici hanno scansionato l’area problematica, dopo di che hanno fatto una scoperta allarmante: secondo quanto riferito, S. aveva consumato circa 60 oggetti tra cui medaglioni, catene, dadi, bulloni, auricolari e spille da balia, magneti, bottoni di camicia, cerniere e molti altri oggetti non commestibili. I medici hanno diagnosticato all’assaggiatore di gingilli la Pica, uno disturbo psichiatrico in cui il malato “ingoia compulsivamente oggetti che non sono cibo”, secondo la Cleveland Clinic.

La malattia è più comune tra i bambini piccoli, le donne incinte e le persone con disturbi psichiatrici, tra cui soprattutto disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettive o schizofrenia. Secondo Jam Press, i parenti del paziente non erano a conoscenza del problema. Non sorprende che mangiare oggetti indigeribili possa rivelarsi pericoloso per la salute, come nel caso di Singh. “Dato che aveva mangiato oggetti appuntiti, aveva gravi ferite allo stomaco”, ha detto Kalra, che “ha deciso di operarlo”.

S. è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico di tre ore presieduto dal chirurgo Anup Handa e dal gastroenterologo Dr Vishavnoor Kalra. Sebbene la procedura abbia avuto successo, il paziente non è ancora fuori pericolo. “È ancora attaccato al ventilatore ed è critico”, ha detto Kalra.

In un caso altrettanto peculiare di Pica descritto a Luglio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una donna londinese ha speso oltre 3.800 dollari per saziare la sua voglia di argilla, iniziata quando è rimasta incinta di suo figlio nel 2013.

c.s. – Sportello dei Diritti