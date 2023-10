Beach Pro Tour Elite16, Parigi: quarto posto per Menegatti-Gottardi

Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno chiuso l’Elite 16 di Parigi ai piedi del podio. Nella finale per il terzo e quarto posto giocata al Roland-Garros Stadium il duo tricolore si è dovuto arrendere alla coppia olandese formata da Katja Stam e Raïsa Schoon con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20).

Gara molto dura contro la coppia olandese, difficile da affrontare, e che si è dimostrata essere una formazione di primissimo livello. Per le Azzurre, invece, un quarto posto finale in un torneo Elite 16 e che ha rappresentato anche l’ultimo banco di prova in vista dell’appuntamento clou della stagione, i Campionati del Mondo in programma dal 6 al 15 ottobre in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco).

Tornando al match di quest’oggi, l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio con le due coppie che hanno lottato punto a punto (4-4, 5-5). Con il passare delle azioni però le olandesi firmano il primo break della partita che permette loro di allungare (5-8). Menegatti e Gottardi però sono state brave a rimettersi in marcia e pareggiano i conti (10-10) con il set rimasto a lungo in equilibrio, finché Katja Stam e Raïsa Schoon realizzano l’allungo decisivo (18-16). Le italiane hanno accusato il colpo e sono state costrette ad arrendersi (21-17). Al rientro in campo la reazione del duo tricolore non si è fatta attendere con Marta Menegatti e Valentina Gottardi che conducono il gioco fino a trovare il massimo vantaggio (11-7).

Nella fase centrale del set arriva la reazione della coppia olandese che piazza un break che vale la parità e il sorpasso (13-13, 13-15). La battaglia sotto rete si fa sempre più intensa e le azzurre compiono il controsorpasso 17-16. Marta e Valentina dopo aver avuto la palla set sul 20-19 hanno subito il ritorno delle olandesi che si sono portate nuovamente avanti, 21-20, e l’attacco vincente di Raïsa Schoon ha chiuso la pratica sul 22-20 e permesso al duo olandese di conquistare la medaglia di bronzo nel torneo Elite 16 di Parigi.

LE FINALI | Domenica 1° ottobre

TABELLONE FEMMINILE

FINALE 3/4° POSTO

Stam/Schoon (NED)-Menegatti/Gottardi (ITA) 2-0 (21-17, 22-20)

FINALE 1/2° POSTO

Ore 15, Ana Patricia/Duda (BRA)-Nuss/Kloth (USA)

TABELLONE MASCHILE

FINALE 3/4° POSTO

Ore 13.30, Horl/Horst (AUT)-Brouwer/Meeuwsen (NED)

FINALE 1/2° POSTO

Ore 16, Ehlers/Wickler (GER)-Perusic/Schweiner (CZE)