Centrodestra. Europee, FI: coalizione destinata a vincere insieme

Dobbiamo vincere tutti ciascuno rivolgendosi a suo elettorato di riferimento

(DIRE) Roma, 1 Ott. – “Il Centrodestra ha in grande compito di dare una risposta” alle “complesse esigenze del Paese. Sta lavorando bene con il concorso di tutti i partner della coalizione. Ci aspettano prove importanti, prima le elezioni suppletive nel collegio che fu di Silvio Berlusconi, nelle quale abbiamo candidato Adriano Galliani, la persona che – per vicinanza al nostro Presidente e per il suo legame con quei luoghi – era il designato naturale, con il consenso naturalmente della famiglia Berlusconi.

Il risultato di Monza però non riguarda solo Galliani o solo Forza Italia, è una prova che vede impegnata tutta la coalizione, destinata a vincere insieme. Così come alle elezioni europee, nonostante il sistema proporzionale, dobbiamo vincere tutti, tutto il centro-destra, ciascuno rivolgendosi al suo elettorato di riferimento. Il compito di Forza Italia, in patria come in Europa, è quello di costruire un centro forte, dinamico, rivolto ai moderati, alternativo alla sinistra.

Un centro liberale e cristiano basato non sugli slogan, sulle parole d’ordine, sulle promesse, ma sulla cultura del fare, sulla concretezza delle idee, sulla capacità dimostrata di saper mantenere gli impegni. E’ questa la moralità del fare che ci ha insegnato il nostro Presidente, è questa la prima delle sue grandi lezioni sulle quali vogliamo costruire il nostro futuro, sotto la guida seria e responsabile di Antonio Tajani e della squadra da lui chiamata a gestire Forza Italia”. Così il documento approvato al consiglio nazionale di Forza Italia in corso a Paestum. (Red/Dire) 11:41 01-10-23