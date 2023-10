Giustizia. Ronzulli: proseguire battaglie di Berlusconi per Riforma

(DIRE) Roma, 1 Ott. – “Dobbiamo continuare a batterci per la giustizia, per una riforma vera del nostro sistema giudiziario, in cui tornino centrali le garanzie per i cittadini. Lo dobbiamo fare a maggior ragione oggi, perché non c’è più Berlusconi e perché, diversamente, daremmo ragione ai nostri detrattori, che per decenni hanno accusato ingiustamente il nostro presidente di volere la riforma della giustizia per meri interessi personali.

Invece no, lui la voleva per una giustizia imparziale, seria, credibile”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo alla manifestazione azzurra a Paestum. “Allo stesso tempo- prosegue- non possiamo e non dobbiamo permettere che altri, garantisti improvvisati o al bisogno, possano soffiarci una bandiera che teniamo alta dal primo giorno della nostra storia.

Quindi sì, senza se e senza ma, ormai i tempi sono maturi per una riforma della giustizia ispirata al garantismo, all’imparzialità, al rispetto della privacy, severa con chi sbaglia ma che non sia vista come nemica dai cittadini”, conclude.