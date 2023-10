Reggio Calabria. Perde la vita 31enne in incidente con la moto a Catona

10:20 – Un uomo originario di Taurianova è deceduto a causa di un incidente con la moto, ieri in tarda serata nella zona di Catona, periferia di Reggio Calabria Nord. La vittima sarebbe morta sul colpo. Inutili i soccorsi. Il centauro 31enne stava transitando sulla Nazionale che collega Catona a Villa San Giovanni.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, avrebbe impattato contro un muretto dopo aver perso il controllo del mezzo, come riporta Ansa.it. Sul luogo dell’incidente a Catona i sanitari del 118, la Polizia di Locale ed il PM di turno, per i rilievi del caso e gli accertamenti di rito utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente purtroppo mortale.

Silv Bott