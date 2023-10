Rimini. Rientra in Italia senza autorizzazione: arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di Giovedì 28 Settembre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino albanese in quanto, violando il decreto di espulsione è rientrato nel territorio nazionale senza autorizzazione.

Nello specifico, alle ore 16.25 circa, durante un normale controllo di polizia nei pressi del casello autostradale di Rimini nord i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico procedevano al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti.

Tramite accertamenti si appurava che uno di questi era stato espulso dal territorio nazionale nel 2019 e non sarebbe potuto rientrare in Italia prima del 2024 cioè alla scadenza del provvedimento.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva accompagnato in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuta nella giornata di ieri. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/131065195ffe31018200982349