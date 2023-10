Roma. Sorpresi mentre confezionavano 15 kg di droga nel box, 2 arresti

(DIRE) Roma, 1 Ott. – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato 2 cittadini romani, di 31 e 37 anni, poiché gravemente indiziati del reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri di pattuglia nel transitare in via Giarre, hanno notato dei movimenti e dei rumori sospetti provenire dall’interno di un box auto. Approfondito il controllo, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti a confezionare panetti di hashish dal peso di 100 g cadauno, utilizzando una pressa meccanica. Perquisita anche l’abitazione i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato ulteriori 15 kg di hashish, materiale per il confezionamento e circa 5600 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Gli arresti sono stati convalidati e i due indagati sono stati portati in carcere. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 65.000 dosi. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. (Com/Red/ Dire) 10:30 01-10-23