Slovacchia vince per la 4° volta il premier Robert Fico

Vince le elezioni in Slovacchia per la 4 volta Robert Fico, ritenuto un filo putiniano per la sua impostazione politica, ha vinto le elezioni alla testa del suo partito lo Smer-DS, con il 23% dei voti. Sarà lui a dover formare il nuovo Governo che già promette uno stop di armi all’Ucraina.

Ma l’opposizione guidata dallo sconfitto il “progressista” Simecka promette addirittura (molto velletariamente) di impedirgli da fare il Governo. Robert Fico è stato un europeista convinto ma negli ultimi anni ha criticato aspramente l’UE per le sanzioni anti-russe per le armi NATO all’Ucraina e per la politica LGTB. Nota la sua vicinanza con il premier ungherese Viktor Orban uno dei primi Capi di Stato a congratularsi con Fico.

Fabrizio Pace