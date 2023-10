Caldo: oltre 1 mln di italiani in vacanza a Ottobre

Sono 1,1 milioni gli italiani che non si arrendono alla fine dell’Estate ed hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno fuori casa nel mese di Ottobre, favoriti dal caldo anomalo. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ per il primo weekend di ottobre segnato dal clima favorevole per tutta la prima decade. Una scelta che – sottolinea la Coldiretti – si avvantaggia dei costi minori e dello scarso affollamento sia sulle strade che nei luoghi di destinazione.

La ricerca del risparmio – continua Coldiretti – non è infatti la sola ragione poiché ad apprezzare le vacanze fuori stagione sono anche coloro cercano il relax e la tranquillità per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana. Si registra in particolare un aumento in percentuale – precisa la Coldiretti – del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne con la possibilità di assistere alle tradizionali attività di settembre come il rito della vendemmia o avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette.

Sono circa 25mila le strutture agrituristiche presenti nella Penisola che, secondo Campagna Amica e Terranostra, vengono scelte per l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – continua la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura.

Non mancano peraltro i turisti che – continua la Coldiretti – hanno scelto di fare un break in campagna alla ricerca dei frutti dell’autunno, dai funghi ai tartufi ma anche per assistere alla vendemmia che in molti territori quest’anno non è ancora terminata mentre sta iniziando l’attività di raccolta delle olive e la molitura. Con le ultime partenze finisce – conclude la Coldiretti – una stagione turistica con 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere una vacanza durante l’estate 2023.

comunicato stampa – fonte: https://www.coldiretti.it/economia/caldo-oltre-1-mln-di-italiani-in-vacanza-a-ottobre