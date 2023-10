Clima. Nel 2023 il secondo Settembre più caldo della storia

Unimore: record 2011 resiste, ma ora pochissima pioggia

(DIRE) Modena, 2 ott. – Con una temperatura media di 23,8 gradi e precipitazioni che hanno totalizzato appena 3,4 millimetri, settembre 2023 è risultato il secondo mese più caldo (da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature nel 1861). E non è tutto: un deficit pluviometrico del 95% ha reso questo mese uno dei periodi più aridi mai registrati. Lo segnalano in casa Unimore gli esperti dell’Osservatorio geofisico modenese, facendo il punto climatico in un nuovo bollettino. I dati di settembre vengono paragonati a quelli di settembre 1987, mese che aveva colpito gli esperti meteorologici per il suo clima eccezionalmente caldo registrando una temperatura media di 23,5 gradi e non oltre 2,6 millimetri di piogge. Nell’analisi dell’intera serie storica, settembre 2023 si posiziona come il secondo mese di settembre più caldo mai osservato.

Il record rimane quello del 2011, con una temperatura media di 24,3 gradi. La temperatura media di settembre 2023 ha superato di 3,1 gradi la media climatica del periodo 1991-2020. Settembre 2023, fanno notare a Unimore, è stato più caldo di molti mesi di luglio del ventesimo secolo e ,inoltre, ha sorpassato le temperature medie mensili dei mesi di agosto 2005 e 2006. Il 12 settembre, in particolare, si è raggiunto il picco di caldo, con 31,7 gradi: “Una cifra- commentano dall’Osservatorio geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia- sorprendentemente alta, in particolare considerando che si è verificata nella seconda decade del mese. Al contrario, la temperatura minima più fredda, 15,1 gradi, è stata registrata il 25 settembre”.

A Modena Campus la temperatura media mensile è stata di 22,3 e il 12 settembre, anche in questa stazione, si conferma come la giornata più calda, con una massima di 33,1 gradi, mentre il 25 settembre è stata registrata la temperatura minima più bassa, pari a 12,3 gradi (le precipitazioni totali in questa stazione hanno raggiunto i 7,4 millimetri). A Reggio Emilia la situazione è stata molto simile, con una temperatura media mensile di 22,1 gradi. La massima più alta è risultata pari a 32,3 gradi il 12 settembre e la minima più bassa è stata pari a 11,1 gradi, il 25 settembre. Venendo alle previsioni, a metà settimana è prevista una leggera perturbazione che non cambierà la situazione: “L’inizio di ottobre si prospetta quindi caratterizzato da un clima anomalo caldo e con una notevole carenza di precipitazioni”, completano dall’Osservatorio Unimore. (Red/ Dire) 15:53 02-10-23