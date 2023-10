Genova in arresto spacciatore di crack in centro storico

Operazione della Squadra Mobile

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei consueti ed intensificati servizi di contrasto alla criminalità diffusa svolti all’interno del centro storico, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato notato dagli agenti nel cuore del centro storico, in una zona molto frequentata da studenti per via della presenza di istituti scolastici, proprio mentre cedeva sostanza stupefacente ad un cliente che è stato immediatamente fermato e trovato in possesso di una dose di crack.

Il 27enne, che aveva addosso il denaro costituente il prezzo dello stupefacente, è stato tratto in arresto, mentre il cliente segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato convalidato dal Giudice. Giova evidenziare che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.