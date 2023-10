Karikó e Weissman insigniti del Nobel Medicina

Katalin Karikó e Drew Weissman ricevono il Premio Nobel per la Medicina 2023. I due hanno gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero grazie a cui sono stati poi sviluppati i vaccini anti-Coronavirus. Karikó e Weissman si sono dedicati allo studio dell’mRNA a scopo terapeutico.

Dopo un’attenta analisi e approfonditi studi, è emerso che le cellule dendritiche riconoscono l’mRna trascritto in vitro come sostanza estranea. Tale evento porta all’attivazione e al conseguente rilascio di molecole specifiche per la segnalazione infiammatoria.

Con tali parole si esprime il Comitato per il Nobel: “Grazie alle loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del modo in cui l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i due scienziati hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni”. (cit. TGCOM24)

SM